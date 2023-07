Suure-Jaagu talu hoovist leiti rahapada. Talu endise hiilguse taastamine võttis aastaid

„Gerda on siin peadisainer! Mina olen ainult toetav jõud,“ kiidab Mati kohe esimeste lausetega perenaist. Nende kauni aiaga ümbritsetud ja maitsekalt renoveeritud kodu on võitnud auhindu ja lausa riiklikul tasemel ära märgitud. Ja kõik, mis siin kodus näha on, mõtles pererahvas tõepoolest ise välja – abiks on oldud vaid jõutööga.