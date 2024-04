VIDEOD | Kuidas roose kevadel lõigata ja väetada, et suvel jaguks rohkelt õisi

Kevadised lõikamistööd võib roosipeenras teha kohe, kui taimede pungad selgelt näitavad, millised taimeosad on elus ja millised kahjustunud. Kevadel toimub rooside kõige tähtsam lõikamine. Sügisel tehakse seda vaid nii palju, et taimi oleks mugav talvekatte alla panna. Nüüd aga on tänu punastele pungadele ilusti näha, millised taime osad on elus ja millised kahjustunud ning tuleks eemaldada. Paljudele aednikele tuleb üllatusena, et roosid vajavad noorenduslõikust just nagu näiteks marjapõõsadki.