Kas teadsid, et roosid võiksid olla ikka veel rahulikult talvekatete all ja vabastada tuleb nad sealt ettevaatlikult?

Anname konkreetsed juhised, mida nendega edasi teha: kuidas lõigata, väetada ja mida teha, et hoida ära roosihaiguste ja kahjurite levikut.

Lisasime loole ka näitlikud videod nii lõikamise kui ka väetamise kohta.