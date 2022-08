Sipelgate radadele pandud mürkhõrgutised aitavad aeda tungivad tegelased peatada

Enne tõrjetööde algust tuleb selgeks teha, kas tegemist on sipelgate või kuklastega.

Inimestele tundub, et sipelgad seavad end justkui nimme sisse nende läheduses. Tegelikult elavad nad ümberringi oma tavapärast elu ja armastavad asustada pigem varjulisi kohti. Jätke vaid paariks päevaks aeda tagurpidi pööratud ämber ja te avastate, et sipelgad on selle endale elukohaks võtnud.