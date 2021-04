TAIMEKAITSE | Võitlus sipelgate vallutusretkedega

Inimestele tundub, et sipelgad seavad end justkui nimme sisse nende läheduses. Tegelikult elavad nad ümberringi oma tavapärast elu ja armastavad asustada pigem varjulisi kohti. Jätke vaid paariks päevaks aeda tagurpidi pööratud ämber ja te avastate, et sipelgad on selle endale elukohaks võtnud.

Ent kui sipelgad on end sisse seadnud köögivilja- või lillepeenardele, paneb nende aktiivne tegevus aiapidaja kukalt sügama. Kui sipelgad taimejuurte ümbrust kaevandavad, nii et taimed seetõttu maapinnast kõrgemale kerkivad ja juured õhu käes kuivavad, tuleks ilmtingimata sekkuda. Peale käikude kaevamise eritavad nad happeid ja see ei ole taimedele hea.

Kui avastate esimesed isendid kohtadest, kus nad teie arvates ei peaks tegutsema, tuleb kohe reageerida.