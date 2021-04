Marju Reitsak: suvi tuleb niikuinii

Millegipärast märkab inimene pigem asju, mis on halvasti või ebamugavad, kui seda, mis on tema ümber hästi. Hoolimata sellest, et peame aeg-ajalt kandma maske ja hoidma üksteisest harjumatut distantsi, pole elu seisma jäänud – kevad ja uus algus ühes sellega on jälle käes.