Vastse-Kuuste alevikus, tiheda kuusehekiga ümbritsetud talukohas pole kivi ega küngast, mida sealne peremees ei tunneks ega teaks. Toomas Anni on Raudsepa talus sündinud, kasvanud ja elanud, töötanud kohalikus kolhoosis ja ühistus, “ära käinud” ja ikka siia tagasi tulnud.

Vastse-Kuuste on kena kant: lähedal on kauni loodusega Kiidjärve ja maaliline Taevaskoja. “Eks ilusamad kohad jäävad kaugemale – Voore- ja Valgamaale. Aga kui minu koht on siin, siis siin ma olen ja siit ma lähen...” ütleb Toomas.