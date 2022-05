Eva Luigas annab nõu, kuidas istutada tomati-, kurgi- ja kapsataimi

Tomatitaimed tuleb pärast istutamist toestada, et siis kui viljad külge kasvavad, taimed kenasti püsti püsiksid.

Kui tomatitaimedel on ettekasvatusajal olnud liiga vähe valgust ja kasvuruumi ning kui toatemperatuur on olnud nende jaoks liiga kõrge, venivad taimed välja ja on hapra väljanägemisega. Mida siis teha?