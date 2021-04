Praegu oluline! Taimed ja seemned vajavad õiget lähenemist

Kui tomatitaimedel on ettekasvatusajal olnud liiga vähe valgust ja kasvuruumi ning kui toatemperatuur on olnud nende jaoks liiga kõrge, venivad taimed välja ja on hapra väljanägemisega. Mida siis teha?

Mais, kui öökülmaoht on möödas, võib ka kurgitaimed kasvuhoonesse istutada. Kurgitaimed on väga soojanõudlikud, sellepärast tasuks neile teha spetsiaalne soojendusega kasvukoht.

Et saak rikastaks ikka inimeste, mitte putukate toidulauda, tasub kapsaid kasvatades arvestada viljavaheldust.

Herneid ja ube kasvatavad aednikud jagunevad justkui kahte leeri: ühed pistavad seemned kuivalt mulda, teised on veendunud, et neid peab kindlasti enne leotama.