Muuda oma kodu keskkonnasõbralikumaks

Rohepöörde põhiline takistus on teadmatus ja suutmatus siduda keskkonnaeesmärgid majandushuviga. Enda kodu keskkonnasõbralikuks muutmine on pikas perspektiivis võit nii sulle kui sinu lastelastele.

Antslas tegutsev rahvusvaheliselt tunnustatud ja auhindu võitnud tselluvillatootja Werrowool on oma ajast ees olnud algusest saati. Nende tselluvill on praegu üks parimaid rohepöörde suunamudijaid. Oma kodu õigesti soojustades näitad suunda ja säästad ka igakuiste küttekulude pealt!

Mis see tselluvill õieti on?

Tselluvill on materjal, mis takistab tule levikut, hoiab eemal närilisi, hingab, summutab müra, reguleerib niiskust ning samal ajal hoiab soojust nii efektiivselt, et küttele kuluv energia väheneb märgatavalt.

Uurisime tselluvillaga soojustatud majapidamistest, kuidas on kliendid oma villavalikuga rahul ning kas see on ka nende elukvaliteeti muutnud.

Heveli Veersalu lausus: „Kui aus olla, olen siiani olnud väga skeptiline, et kas ainult lae soojustamine annab tulemuse, kui seinad on tegemata. Tuleb tõdeda, et annab ikka küll! Vaatasime ka elektrikulu ja õhksoojuspump pole enne nii vähe voolu tarbinud kui nüüd.“ Heveli lisas, et tänu nii heale tulemusele kutsusid ka tema vanemad koju Villavennad, et maja ära soojustada.