Vastupidiselt üldlevinud arvamusele ei ole esimene kevadine muruhooldustöö niitmine. See on tegelikult viimane väikesest nimekirjast.

Mida, kuidas ja millal tuleb teha, on väga on väga olululine selleks, et murutaimed saaksid kevadist kasvu alustada tugevalt ja muruvaip püsiks läbi suve kena. Kui kevadtöödega mööda lasta, on terve murusuvi rikutud, ilma naljata!