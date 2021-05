Jultunud lillevarast ei heidutanud seegi, et pererahvas oli kodus

Tõin auto juurest labida ja pange ning kaevasin omale 2 pesakonda. Kolmanda jätsin metsa, sest arvasin, et äkki on tegu mingi mutatsiooniga, et äkki metsas on miski, mis ta selliseks teinud on ja et äkki nad järgmisel aastal enam ei õitsegi nii, vaid muutuvad tavalisteks.

Nüüd peale vargust käisin vaatamas, kas kolmas on alles, kuid seda metsa enam pole ja seal haigutab RMK lageraie. Seega ma suutsin päästa tolleks hetkeks natukenegi,” räägib aednik lille erakordsest saamisloost.

Otseselt Anu Jõgeva varem taimevargustega kokku puutunud ei ole, küll aga on ta kuulnud uskumatuid lugusid. „Mind just hämmastab ka see, et varastatakse surnuaedadest kalmude pealt. Mõnele pole enam miski püha,” mõtiskleb ta.

Varas oli enesekindel ja hulljulge

Aednikud ei ole kitsi rahvas, nii on ka Anu oma haruldasest lillest tuttavatele paljundusmaterjali jaganud. Kuna ta oli pilti oma iludusest jaganud Facebookis, oli soovijaid juba 50 kanti ja kahjuks pidi ta hakkama ära ütlema. Kardetavasti soov teiste aiahuvilistega oma kogemust jagada saigi saatuslikuks ja andis lillevargale inspiratsiooni. Lisaks kahtlustab aednik, et tegemist võib olla isegi tuttava inimesega, sest varas pidi ju teadma, kuhu täpselt oma tegu toime panema tulla.

„Ta pidi seda tegema ööhämaruses salaja, sest meie maja aknad on sinna aiamaa poole. Mina ja mu lapsed olime kodus. Samuti oli külas minu hea sõbranna.