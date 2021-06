Taimekaitse kuldreegel ütleb: jälgige oma taimi juba nende varasest noorusest ja püüdke avastada kahjur võimalikult vara. Kahjurid on teadupoolest kavalad ja vahel jääb mulje, et ka suhteliselt mugavad. Kui ikka ilm on jahe ja kere külmast kange, ei viitsigi nad end enne mullast välja kaevata, kui õhk on soe ja toidulaud ootab.