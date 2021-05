NIPP | Nii istutades saab pikaksveninud tomatitaimest asja

Kui tomatitaimedel on ettekasvatusajal olnud liiga vähe valgust ja kasvuruumi ning kui toatemperatuur on olnud nende jaoks liiga kõrge, venivad taimed välja ja on hapra väljanägemisega. Mida siis teha? Kas taimede kasvatamiseks kulutatud vaev on olnud asjatu ja need ei kõlba kuhugi?