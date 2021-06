Saaremaa puukoolist puid ei saa, küll aga esinduslikke pojenge

Veidi hulljulge spetsialiseerumine pole tulnud niisama juhuslikult, vaid on tehtud täiesti teadlikult. “Meil oli neli hektarit vaba maad, millega tuli midagi teha. Otsustasime valida erilise, kauni ja kõrgema väärtusega kultuuri, mille kasvatamine loodetavasti tasub end ära,” tutvustab Marko Toomere oma puukooli algust. Sellise äri avamist pole lihtne ette valmistada: aega läks tervelt kolm aastat ja alles eelmisel aastal, mis oli ühtlasi neljas, avati uksed ostjate jaoks.

“Pojeng on arvatavasti esimene teadlikult kultiveeritud püsilill maailmas. Ülestähendusi tema ilust, kasulikkusest ja isegi sordiaretusest on pärit juba ligikaudu 4000 aasta tagusest Hiinast. Hiinlastel on selle kauni taimega siiani tugev side: pojengi võib leida nende rahvuslikest mustritest, nõudelt, ajaloolistest ürikutest. Seetõttu avaldas just see lill mulle erilist muljet,” räägib tootejuht Marko Toomere.