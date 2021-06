Suvikõrvitsad on taimed, mis peavad minu aias olema. Nendeta ei kujuta ma oma suvist toidulauda ettegi. Ja ehkki ma tean, et paarist taimest on mu põhiliselt lihatoidulisele perele rohkem kui küll, kipub mulle neid tegelasi tunduvalt rohkem aeda siginema. Tahad ju tumerohelist ja triibulist ja kollast ja… Õnneks leidub alati mõni aiata sõber, kes ruttab mind õhinal suvikõrvitsa­uputusest päästma.