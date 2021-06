Aedniku öökapiraamat | Ruutaiandus

“Ruutaiandus” on raamat, mille sisu ei ole võimalik lühidalt tutvustada. Loomulikult on suur osa sellest pühendatud ruutviljeluse kui originaalse köögiviljade kasvatamise viisi tutvustamisele. Selgub, et niisugune tarbeaiale lähenemine on üpriski lihtne ja loogiline, eriti väiksemas aias. Taimegruppide ruudukaupa planeerimine annab võimaluse kasvatada väiksemal pinnal üsna suurt hulka eri taimi ja oma toidulauda niimoodi oluliselt rikastada. Korrapära on ka silmal ilus vaadata ning seda hooldada on samuti märksa lihtsam ja isegi lõbusam, sest peenrad ei ole üksluised.