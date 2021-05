KUULA SAADET | Husqvarna tegevjuht: Eesti inimesed on tehnoloogiausku

Kui 1990ndatel vallutasid Eesti suurepärased bensiinimootoriga muruniidukid ja polnud vaja enam elektrijuhtmeid niiduki järel vededa, siis nüüd liigub see valdkond elektri juurde tagasi, aga vool ei tule enam juhtmete kaudu, vaid akust. “Julgen öelda, et Eesti inimesed on tehnoloogiausku,” kinnitab Jaanus Vahesalu. Järjest populaarsemaks muutuvad ka robotmuruniidukid ja see suund on kestnud juba viis-kuus aastat. Husqvarna robotniidukid saavad hästi hakkama kõigi nende murupindade peal, kus seni on töötanud käsitsi juhitavad niidukid.