Suve lähenedes kipuvad sagedamini toidulauale vahemerelised road, millega purjetab kaasa trendikas salati­taim rukola. Nii suure hooga, et pole toitu, kuhu teda ei pistetaks.

Kõik teavad, et mustasõstralehed teevad soolakurgist delikatessi. Kuid mustasõstralehti passib kasutada mujalgi kui kurke soolates.

Kui kevadkuud on möödunud toidulauda sarvkannikeste ja võõrasemaõitega kaunistades, tasub juunis seda kommet jätkata sireliõitega.