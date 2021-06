Mis on kastipeenarde fenomen? Kas sul on telelikult ka mõtet oma aed kastidesse rajada ja kuidas seda täpselt teha?

Kastpeenarde kõige suurem eelis on vahest see, et neil on kogu aeg korrektsed piirjooned. Kuna peenravahedki on alati kaetud – kastide vahele on jäetud murupind või kasutatud mõnda muud kattematerjali –, siis võib ka peenravahede rohimise päevakorrast maha võtta.

Paljud, kel on aias väike põllulapp, kahtlevad, kas kastidega jännata on üldse mingit mõtet. Ega siis, kui pinnas on põllumajanduseks ja aianduseks sobiv, ei peagi taimed kastides kasvama. Kastpeenardest ehk kõrgpeenardest on kasu eelkõige siis, kui maalapp on sattunud liiga kuivale-märjale, savisele või õhukese huumuskihiga pinnasele.

Kuidas kaste ehitada, millega täita, vooderdada, mida kasutada nende vahel? Kuidas mujal maailmas seda tehakse ja miks? Vaata järele!