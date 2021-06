AED VÕIB OLLA IGAVENE | Imeline Scampston Hall & Gardens peidab endas pea 1000 aastat ajalugu

Scampston Hall asub Põhja-Yorkshire’i krahvkonnas Maltoni väikelinna lähistel Pickeringi Vale’i piirkonnas, kus on sajandeid tegeldud põllumajandusega. Praeguste omanike kaugete esivanemate, St. Quintin Legardi suguvõsa valdusse läks kinnistu abielu kaudu juba XVII sajandil.

Praegune omanik Christopher Legard töötas meeste triiksärke tootva firma Joseph Turner Ltd. tegevjuhina ja teadis juba ammu, et saab need valdused kunagi päranduseks. Kui see aeg kätte jõudis, otsustas ta kohe hakata kinnistut edasi arendama, et suurendada selle väärtust ja anda see kunagi oma lastele üle paremas seisukorras.