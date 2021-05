Kas herne- ja oaseemneid tuleb enne mahapanemist leotada?

Leotatud seemnete eelis on see, et on näha, millised neist pole idanemisvõimelised. Need nimelt ei paisu. Kuid külvatuna ei talu leotatud seemned kuivust ega suuremaid temperatuuri kõikumisi. Veel võib juhtuda, et seemned unustatakse liiga kauaks likku ja nad hakkavad roiskuma. Selliste seemnetega pole enam midagi teha, need ei idane.