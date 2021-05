INNOVATSIOON | Kukemaguna ehk mooni postmargi saab nüüd kasvama panna

„Kuigi välismaal on selliseid seemnetega marke välja antud ka varem, siis Eestis on see esmakordne,“ ütles Omniva äriüksuse juht Sven Suurraid. “Kui inimene saab mooni margiga kirja või kaardi, siis võib ta margi mulda pista ning ka kodus rõõmu tunda kukemaguna säravpunastest õitest.“ Suurraidi sõnul on plaan mai lõpus üks mark mulda pista ka Tallinna Botaanikaaia Meelte aeda.