7 imelihtsat võimalust päästa kapsataimed kahjurite küüsist

Et saak rikastaks ikka inimeste, mitte putukate toidulauda, tasub kapsaid kasvatades arvestada viljavaheldust: maad igal aastal vahetada. Veel on abi sellest, kui raputada nii taimede vahele kui ka peale lehtpuutuhka. Kapsaliblikate eemale hoidmiseks võib taimi kuni saagikoristuseni kasvatada raamidele tõmmatud katteloori või spetsiaalse tiheda putukavõrgu all. Need materjalid lasevad läbi piisavalt valgust ja niiskust ning hoiavad putukaid-liblikaid taimedest eemal. Peenra hooldamise ajaks võib kattematerjali ära võtta.