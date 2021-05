Kui õunakoi eelmisel aastal saagi rikkus, pole mingit põhjust arvata, et ta sellel aastal õunad rahule jätab. Veidi on ehk abiks olnud talvel paiguti esinenud külm, kuid kindlam on ise ette võtta, mis võimalik.

Räägime selle kahjuri elutsüklist, sellest, kuidas tema arvukust vähendada ning võimalustest tema populatsiooni vähendamiseks ja hävitamiseks.