NÜÜD ON ÕIGE HETK | Tervistavat kuusevõrsesiirupit saad valmistada kahel väga erineval moel

Pange kuusevõrsed potti ja lisage nii palju vett, et võrsed oleksid kaetud. Laske poti sisul keema tõusta, võtke pliidilt ning jätke umbes tunniks tõmbama. See aeg on piisav, et maitsed kätte saada. Seejärel kurnake ja lisage tõmmisele suhkur. Piisab, kui liitri vee kohta lisada üks kilo suhkrut, võib ka vähem.