Tõhusad nipid, kuidas vabaneda aias kaevandavast vesirotist ja mullamutist

Mutt ja vesirott ehk mügri on erinevate vahenditega tõrjutavad, aga nende elutegevuse jäljed võivad kogenematule silmale tunduda küllaltki sarnased. Esimese sammuna tehke kindlaks, kellega on tegu, siis saab otsustada, kuidas edasi käituda.

Selleks uurige maapinnale kerkinud mullakuhja. Kui tõstate labidaga pealmise mulla ära, siis näete, et mutimullahunnikus on käigu ava otse kuhja keskel. Käigud on ümmargused või laia ovaali kujulised ja võrdlemisi kitsad, kuni kolme sõrme laiused.