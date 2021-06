Tatart on ju alati kapis, vahel ta lihtsalt ei tule meelde. Mulle meeldib tatart rikastada kõiksugu põnevate lisanditega, et oleks tervislik ja täidaks kõhtu ning peale selle veel maitseks hästi.

Seda salatit me teeme kodus ikka ja jälle ega tüdi kunagi. Paneme burgeri vahele, sööme grillitud kraami juurde või keedukartuli kõrvale. Vahel ka täitsa niisama.

Martsipani-marjakook sobib hästi teha kõiksugu ploomide, aprikooside ja kreekidega. Või rabarberi-maasika teada-tuntud hea maitsega.