Meie perre ei lisandu lemmikloomi just sageli: kass on juba 16aastane ja märtsi alguses üle vikerkaaresilla läinud saksa lambakoer elas 13aastaseks. Seda, et ta oli saksa lambakoera kohta päris eakas, me teadsime ning olime juba varem otsustanud, et kui kardetud hüvastijätu aeg kätte jõuab, nutame oma nutud ära, kuid uue koera võtmisega pikalt ei venita. Hakkasimegi üsna pea uut neljajalgset sõpra otsima.

Kirjutan kahe käega alla koerakasvatajate soovitusele, et koera võtmine algab õigest tõuvalikust.