Rukola, mida meil aias püsikuna kasvatatakse, ei olegi tegelikult rukola. Vaata, millise taimega on tegu ja kuidas sa saad ta endagi aeda kasvama panna!

Rukolal on pisut krehvtisema maitsega teisik, rahvasuus püsikrukola, õige nimega müür-liivsinep (lad Diplotaxis muralis). Ladinakeelsed nimetused reedavad, et tegu ei ole päris sama taimega, kuid mõlemad on ristõielised ja sarnase lehekujugagi. Müür-liivsinepi lehed on veidi kitsamad ja pealsed teravama maitsega.