Miks me kasvatame just neid roose?

“Uute roosisortide omaduste ja vastupidavuse hindamiseks kulub aias vähemalt kolm aastat. Enne seda pole asi päris selge,” selgitab Helve, kuidas on kujunenud aias kasvavate rooside valik. Ilusaid roose on palju ja kõiki neid võiks tahta kasvatada, aga alles siis, kui taim on talle mõeldud kasvukohas juba mõnda aega olnud, selgub, kuidas ta sinna sobib. Võib juhtuda, et tema värv on veidi teistsugune kui piltidelt nähtud või ostuhetkel potis paistis.

Teinekord paistab, et täies õies taim näeks mõnel teistsugusel taustal palju parem välja.