Varnja külla jõudes tekib tunne, justkui satuks hoopis teise maailma: avaneb idülliline vaade Peipsi järvele, vaikus paitab kõrvu ning aedadesse piiludes võib näha hoolitsetud ja korrektseid sibulapeenraid. Koduhoovil võtab meid vastu perenaine Herling Mesi (38), eemalt sõidab rattaga kohale Marko Mesi (41). Rõõmsate ja õnnelike nägudega jooksevad vastu nende kaks last: Markus (6) ja Hetti (4). Varnja küla on meie kohale jõudes vaikne, aga suvisel ajal on siin palju sagimist: korraldatakse üritusi ja käiakse suvitamas.