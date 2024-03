“Ostsime maja vanausuliste perekonnalt, kel oli kaheksa last. Ise elasid nad teisel pool küla ja siin majas käidi vaid suvitamas,” räägib Herling. Kuigi maja oli räämas, nägid tema ja Marko selles võimalust luua endale päris oma kodu. Majas oli palju huvitavat mööblit, mille sai ise korda teha. Kummutite sahtlitest avanes tõeline võlumaailm: veneaegsed jõuluehted ja kuhjade viisi pitsist laudlinu. “Kuna elasime mõlemad enne linnas, siis tundus siia jõudmine ja uue kodu loomine väga põnev väljakutse,” tunnistavad Herling ja Marko. Kuigi nad ise väidavad, nagu oleks tööpõld lausa lõputu, on juba jõutud palju ära teha. Peale oma kodu pakuvad nad kodutundega majutust teises vanas vanausuliste majas ja paatmajakestes. Nüüd on neil ka samovarimaja.