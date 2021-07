Eva Luigas soovitab: tehke suvel salatite korduskülve! Lisatud 9 lemmiksorti

Minu arvates on salatid maailma kõige ilusamad taimed. Kui veel veidi sordivalikusse süveneda, võiks kasvõi staadionisuuruse istutusala salatimustritega täita, valides kümnete erineva kuju ja värvigammaga sortide seast. Sellepärast on minu salatipeenral hooaja jooksul vähemalt kolm uusistutust, sest nii tore on nendega peenrale mustreid moodustada.

Igalt aiareisilt toon kaasa seemneid ja kui koju jõudes asjad lahti pakin, selgub, et olen jälle hankinud vähemalt kümme põnevat salatisorti. Valiku teen nii taime välimuse, sordiomaduste kui ka seemnepaki väljanägemise või hoopis ostukoha järgi.

