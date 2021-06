ILUAED | Muinasjutuline Maie Aed

Nüüdseks on Maie Vridolin perega Paikuse majas elanud 31 aastat, algusest peale on aias olnud õunapuud ja üks ploomipuu. Iluaeda hakkas ta rajama 14 aastat tagasi ja nelja aastaga sai suurem osa aeda valmis. Pärast seda on lisandunud vaid mõned peenrad. Perenaine peab oluliseks muru ja taimedega kaetud pinna tasakaalu. Istutusalasid sellesse aeda ei tule – kuhugi ei mahu enam! Tundub veidi uskumatu, et Räpina aianduskooli aiandust õppima läks ta alles siis, kui aed oli juba enam-vähem valmis.