Need on kõige edukamad viisid lehetäidest kubiseva viljapuu päästmiseks

Vaadake kirsilehti, kui need on krussis, võivad seal vahel pesitseda lehetäid.

Lehetäilisi on maailmas üle 4400 liigi, Eestist on leitud üle 240 liigi lehetäisid. Väga ohtliku ja tüütu kahjuri teeb neist see, et lehetäid elavad alati kolooniates. Nende viljakus on kõrge, ideaalsete tingimuste korral ulatuks üheainsa emase järeltulijate hulk aastas miljoniteni. Aasta jooksul esineb terve hulk põlvkondi.