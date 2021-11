Mullamutid teevad aias palju kahju. Kuidas nendega rinda pista?

Nii mõnigi mardikavastne leiab tee muti kõhtu, mille tulemusena jääb ära küsimus, kes on roosilehed auklikuks purenud või köögiviljades madistamas käinud.

Käike rajades töötavad mutid läbi palju mulda – seda on vaja huumuse tekkeks. Niisiis on mutt isevärki aiapidaja, kes sööb kahjureid ja annab oma väikeste käpakestega panuse ka mulla heaolusse. Ometi pole me sellega rahul.

Mida siis peale hakata? Anname põhjaliku ülevaate mullamuti elust, huvidest ja sellest, mis talle meeldib ning ei meeldi. Kui oled mutiga kimpus, saad siit selgitust, nõu ja abi!