TAIMEKAITSE | Vihatuim aednik aias

Just talle on omane jagada olukordi ja isendeid “kasulikeks” ja “kahjulikeks”. Nii mõnigi mardikavastne leiab tee muti kõhtu, mille tulemusena jääb ära küsimus, kes on roosilehed auklikuks purenud või köögiviljades madistamas käinud.

Käike rajades töötavad mutid läbi palju mulda – seda on vaja huumuse tekkeks. Niisiis on mutt isevärki aiapidaja, kes sööb kahjureid ja annab oma väikeste käpakestega panuse ka mulla heaolusse. Ometi pole me sellega rahul.

Kui esimesed laigud maapinda on lume alt vabanenud, hakkame hingevärinal vaatama, kuidas isand või emand mutt on talve mööda saatnud.