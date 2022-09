Kas teadsid, et õunad mängivad olulist rolli nii ajaloos kui mütoloogias

Me ei tea täpselt, millal inimkonna teed õuntega ristusid, kuid kultuursortide tekkimise üle peetud rohketest vaidlustest on selge, et tegemist on vanima puuviljaga, mille inimesed „kodustasid“. Tasapisi, Euroopas põhiliselt Rooma impeeriumi ajal, tõrjusid aed-õunapuu viljad tagaplaanile kohalike metsikute õunapuude saagi. Õun omandas olulise koha mitte ainult toidulaual, vaid ka kultuuris ja meditsiinis.