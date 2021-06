“Kaugel Hispaanias ookeani taga,” nagu ütlevad laulusõnad, asuvad Kanaari saared. Neist suurim on Tenerife, mille kohal kõrgub uhkelt Teide vulkaan. On veebruari lõpp ja ma seisan Tenerife põhjaosas Humboldti vaateplatsil suure teadlase kuju kõrval. La Orotava orule avanev vaade ühendab minu peas äkitselt erinevad mõttekillud. Tajun peaaegu füüsiliselt, et minu ees laiuv org muutub paradiisiks, kus leiavad endale kodu maailma rahvaste lood igavesest elust, õnnest ja rahust. Ma ei ole ainuke, kes on niimoodi mõelnud.