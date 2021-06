Eva Luigas: on käes naudingute aeg

Mulle tundub, et aiainimestele meeldib suvi hoolimata sellest, milline ilm parasjagu on. Kui on vihmane, tunneb aednik rõõmu, et taimed saavad kosutust. Kui päikeseline, siis kümbleb ta aias asjalikult toimetades päikeselõõsas. See, et päevitus jääb kehale pisut laiguliselt ja küünealuseid peab iga natukese aja tagant seebivahuga küürima, aiainimesele muret ei tee. Pealegi on käes juuli, kõige suvisem ja mõnusam kuu. Lõpuks on kiire möödas ning oma vaba aja võib südamerahus pühendada lihtsalt aias mõnulemisele ja seal avanevate imeliste vaadete nautimisele.

Kui sellest aega üle jääb, võib isegi püüda ebaühtlast päevitust ühtlustada ja end mõne iluprotseduuriga premeerida. Iseasi, kas asjalikul inimesel õnnestub pikalt niisama lebotada.

Kui ei õnnestu, on ka tore, sest maailm on lõpuks ometi lukust lahti keeratud ja saab hakata pikalt vaka all hoitud rännukirge leevendama. Isegi kui kaugematesse maadesse veel minna ei lasta, on kodumaalgi palju avastada. Tahaks jälle minna kauneid aedu vaatama, selle järele on mul tekkinud täiesti hundiisu. Õnneks levib juba infot kodukohvikute ja avatud aedade päevade kohta. Sellest, milline võib Eestimaa pinnal välja näha elusuuruses Inglise stiilis aed, annab aimu ka juulikuu Maakodu. Lugege vaimustavat lugu Maie Aiast ja minge sellel suvel seda kaunidust oma silmaga kaema. Artiklis on kirjas kuupäevad, millal aed on avatud.

Kellel käib aias katkematu sõda muttidega, neid lohutab ehk teadmine, et need tegelased pole maailma loodud aednikele nuhtluseks, vaid aitavad kahjureid kontrolli all hoida. Mis sest, et aednike jaoks väga häirival moel. Selleks et mutte endidki veidi kontrolli all hoida, jagab ajakiri samuti läbiproovitud nippe.

Kuna juulis katavad roosid end uhke õiterüüga, siis ei saa ka ajakiri sellest mööda vaadata. Miks mõni roosisort end aias teistest rohkem õigustab ja mida need aiakaunitarid ilus olemiseks vajavad, sellestki on nende kaante vahel juttu.