Kas teadsid, et puidust grilltikke tuleb enne kasutamist leotada?

Põhjus selleks on väga lihtne – tegemist on väga kuiva ja õhukese puiduga, mis võib suures kuumuses ootamatult ära põleda. Isegi kui kõige hullemat ei juhtu, on ka poolenisti söestunud vardalt toitu ebameeldiv maha tõmmata. Maitse saab tingimata rikutud.