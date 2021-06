Jyväskylä ülikooli keemiaprofessor Petri Pihko ütleb, et kasutas ise varem Thermacelli, kuid on nüüd selle lõpetanud. Samuti loobus sääsetõrjevahendi müümisest matkajatele suunatud poodidekett Partioaitta. Kuna kõnealune sääsetõrjevahend on ka Eesti turul populaarne, selgitame lähemalt, miks selles vahendis ohtu nähakse.