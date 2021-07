Pohlamoos, verivorstid ja jõulud on meil kokku laulatatud. Maarahvas aga ütleks, et lõpuks on saabunud aeg, kui leiva saab suhteliselt lihtsat lauale. Nimelt on meil aegade jooksul pohli korjatud ja linnarahvale müüdud.

Palukametsade puna



Pohl, vanema nimega poolamari ehk palukas on meil kohati olnud isegi suurema au sees kui jõhvikas. See on ka taim, mille kohta on juba üle-eelmisel sajandil Saksamaal omaette raamat kirjutatud ja mille taimedest on rajatud istandikke.