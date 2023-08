Pohlade korjamise aeg on käes! Lisaks toidule kasutatakse neid ka tervise turgutamiseks

Pohlataimedega värviti vanasti lõnga, kogusest ja lisaainetest olenevalt saadi neist pruuni, rohelist, punast ja roosat tooni. Pohl oli ka endetaim. Öeldi, et kui pohladel on palju marju, siis tuleb vihmane sügis. Liiga vara ei tasu pohlale minna, kobar on valmis, kui esimesed kolm marja on tumepunased. Korjatakse ka pooltooreid marju ja jäetakse neid järelvalmima, aga sellistes marjades on vähem raviaineid ja vitamiine.