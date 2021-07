MEISTRIKOOL | Teeme ise lipumasti

Kui kodumaja on korda tehtud, teeradade ja muru rajamine lõpusirgel, on viimane aeg mõelda, kuidas kõigele tehtule väärikas punkt panna. Tähiseks, et nüüd on kõik valmis, võiks aeda püsti panna lipumasti. Töövõtted näitab ette meistrimees Margus Proos.