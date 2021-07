Neli kilomeetrit enne Sangastet asub Hobusaare talu. Pereema Marge Roio (38) ja tema neli õde-venda on seal sündinud ja kasvanud. Marge isa Kalju oli Restu vahtkonna metsavaht, nii et suur pere elas pisikeses metskonna majas. Seitsmekesi mahutati ennast magama kahte tuppa, kolmas tuba oli nn suur tuba diivani, tugitooli ja televiisoriga.

“Võitlust tugitooli pärast mäletan küll, sest sealt oli hea televiisorit vaadata, aga muudes asjades olime leplikud ja sõbralikud ja kunagi ei tulnud mul sellist mõtet, et mina küll suurt peret ei taha,” ütleb tänavune Otepää valla aasta ema. Ta kaasa, Valmar Kängsepp sai juba aasta varem aasta isaks. Neil on üheksa ühist 1–17aastast last. Tõsi, maja on juba mitmendat aastat tellingutes, sest seda ehitatakse suuremaks nii laiusesse kui ka kõrgusesse.