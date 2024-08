Augustikuus hakkavad taimi kimbutavad erinevad haigused. Kuidas neid ära tunda ja mida teha?

Eelkõige on ohustatud köögiviljad nagu sibul, kurk, kapsas, kaalikas. Kurgile teeb tõbi liiga peamiselt katmikalal, kui on ilmunud esimesed pärislehed. Lehtede ülemisel küljel on vaevu eristatavad kollakad laigud, haiguse süvenedes need kohad pruunistuvad ja muutuvad kuivaks. Tugeva nakkuse korral võib taim hävida isegi nädalaga. Viljadele see liiga ei tee, kuid kui lehestik on vilets, jääb ka saagikus väheseks. Valige haiguskindlad sordid ja siingi on tähtis kahjustatud taimeosad ära korjata. Jällegi on oluline kasvuhoonet õhutada, õhutada, õhutada.