Tuntud hoidisteretseptide looja jagab põnevaid soovitusi hoidistamiseks

Kai Põldvee-Mürk asutas ligi kümmekond aastat tagasi perenaiste seas väga populaarse Facebooki grupi “Kodused hoidised”, millel on üle 17 000 jälgija, kes järgivad tema näpunäiteid ja kasutavad tema retsepte.

Huvi aiasaaduste kasvatamise ja hoidistamise vastu olevat Kail tekkinud paarkümmend aastat tagasi, kui vanemad jätsid talle suvila, et ta saaks seal väikeste lastega puhata, maasikaid kasvatada ja loodust nautida.

“Kui rääkida lapsepõlvest, siis vanaema juures olid küll peenrad ja põllutööd, aga ega ma neid ei armastanud. Teine koht, kus oleks olnud võimalik aiasaaduste kasvatamise ja säilitamisega kokku puutuda, oli vanemate suvilas, kuid minu sõnum neile kippus olema: kui ma kunagi vanaks saan, võib-olla siis...” meenutab Kai varast noorust, mil ta hoidistamise vastu veel huvi ei tundnud.

Tema peres on marineeritud seened, kurgid ja muudki hoidised alati au sees olnud. “Mingil hetkel tundsin, et ilma nende hoidisteta on ikka raske hakkama saada, ja hakkasingi katsetama,” tutvustab kirglik hoidistaja oma hobi algust.