JUHTKIRI | Lõpuks ometi saab aednik nautida oma raske töö vilju

Sügisel on ka püsilillede külvamise aeg, sellest kirjutab täpsemalt tegevtoimetaja Eva Luigas.

Tuntud hoidistaja Kai Põldvee-Mürk õpetas Maakodu mitut uut hoidist valmistama ja näitas, kuidas teha maailma parimat värsket hapukurki. Jagame selles ajakirjas mitut tema loodud retsepti! Kai ütles, et armastus hoidiste tegemise vastu tärkas temas tasapisi, kuid mina avastasin hoidistamise enda jaoks juba lapsepõlves. Pole midagi rahustavamat kui moosikeetmine – teadusuuringudki on tõestanud, et hoidistamine aitab stressiga võidelda.

Igal juhul kui teil on mõte, kuidas seeni, kurke, suvemarju või muid vilju säilitada, tehke see teoks! Talvel on hea omavalmistatud hoidist süüa, vitamiine koguda ja mõlgutada suvemõtteid, mis on väärt kraamiga koos purki pandud. Nõnda sünnib igast tegevusest lugu ning retseptivihiku, aga miks mitte ka kokaraamatu jaoks on seeme külvatud.

Marju Reitsak

Lugeja kirjutab



Tere!

Mulle meeldis väga Meside kodu lugu ja vanausuliste maailma piilumine. Need täpilised nõud ja samovarid – midagi võrratumat on raske leida. Roosid on minu suured lemmikud ja ma ei väsi nendest lugemast. Alati leiab midagi uut ja kasulikku juurde. Maie Aia lugu pani kohe ohkama. Imetlen siiralt seda kaunidust, mida inimese käed on suutnud luua. Targalt kastmine oli väga vajalik lugemine. Ja nüüd siis mutid. Hea, et kirjutasite neist. Sel suvel on mutid tõeline nuhtlus. Aga kuidagi kahju on ka lõksusid üles panna. Püüan nüüd kalarapetega ja kassi pissikasti tühjendan ka mutiaukudesse.

Imelist suve soovides

Ilme Järvamaalt

***

Lemmiklugu oli “Muinasjutuline Maie Aed”, tubli ja hakkaja naine. Ajakirjas pilte vaadates tundus, kui oleks teinud väikese jalutuskäigu tema imelisse aeda.

Eve Štšerbakova

***

Meeldis lugu saksa lambakoera kutsika soetamisest. Ka meie pere arvates on kõige “koeram” koer saksa lambakoer ja temaga võrdväärne on kohe taks. Tegelikult on ajakiri kaanest kaaneni häid ja huvitavaid lugusid täis.

Kaunist suve jätku ja ilusaid mõtteid uute numbrite koostamisel!

Ann Unt

***